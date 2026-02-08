Світла в Києві трохи побільшає: Шмигаль заявив про запуск додаткових потужностей

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною через суттєві пошкодження об'єктів енергетики. Фахівці працюють над запуском додаткової генерації та використовують рекордні обсяги імпорту для стабілізації системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, що відбулися в ніч проти 7 лютого. Пошкодження інфраструктури оцінюються як суттєві, проте відновлення йде за визначеним планом.
"Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що сьогодні зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії. Це стало ключовим фактором, який допоміг втримати систему після масованих атак та зменшити дефіцит у мережі.
Україна продовжує активно залучати техніку від партнерів. За останні два тижні на склади надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 країн, включаючи Швейцарію, Канаду та Німеччину. Регіони вже отримують сотні генераторів та когенераційних установок.
Денис Шмигаль подякував енергетикам, які працюють у надскладних погодних умовах.
"Дякуємо всім, хто 24/7 працює в морозну погоду й відновлює світло й тепло в українських домівках", - резюмував він.
Нагадаємо, ситуація в енергосистемі столиці значно погіршилася після масованої атаки РФ у ніч на 7 лютого. Тоді окупанти випустили по Україні понад 400 дронів та десятки ракет, пошкодивши високовольтні підстанції та дві ТЕС компанії ДТЕК.
Через дефіцит потужності Київ був змушений перейти на режим екстрених відключень, за якого світло в оселях містян було лише по 1,5–2 години на добу.
Крім того, через пошкодження інфраструктури, що забезпечує роботу АЕС, українські атомні станції були змушені знизити генерацію, що ще більше посилило дефіцит у мережі.