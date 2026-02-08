Світла в Києві трохи побільшає: Шмигаль заявив про запуск додаткових потужностей

Відновлення та дефіцит

За словами Шмигаля, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, що відбулися в ніч проти 7 лютого. Пошкодження інфраструктури оцінюються як суттєві, проте відновлення йде за визначеним планом.

"Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що сьогодні зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії. Це стало ключовим фактором, який допоміг втримати систему після масованих атак та зменшити дефіцит у мережі.

Міжнародна допомога та обладнання

Україна продовжує активно залучати техніку від партнерів. За останні два тижні на склади надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 країн, включаючи Швейцарію, Канаду та Німеччину. Регіони вже отримують сотні генераторів та когенераційних установок.

Денис Шмигаль подякував енергетикам, які працюють у надскладних погодних умовах.

"Дякуємо всім, хто 24/7 працює в морозну погоду й відновлює світло й тепло в українських домівках", - резюмував він.

Фото: Шмигаль провів Штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці (t.me/Denys_Smyhal)