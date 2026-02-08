Света в Киеве станет немного больше: Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

Восстановление и дефицит

По словам Шмыгаля, энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов, произошедших в ночь на 7 февраля. Повреждения инфраструктуры оцениваются как существенные, однако восстановление идет по определенному плану.

"Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Это стало ключевым фактором, который помог удержать систему после массированных атак и уменьшить дефицит в сети.

Международная помощь и оборудование

Украина продолжает активно привлекать технику от партнеров. За последние две недели на склады поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран, включая Швейцарию, Канаду и Германию. Регионы уже получают сотни генераторов и когенерационных установок.

Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые работают в сверхсложных погодных условиях.

"Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах", - резюмировал он.

Фото: Шмыгаль провел Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике (t.me/Denys_Smyhal)