Світла не буде довше: кому в Києві та області посилили графіки відключень сьогодні

У трьох районах Києва та у Київській області за командою "Укренерго" у вівторок, 10 березня, застосовуються триваліші відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.
Київ: Солом'янський, Голосіївський та Святошинський райони. Світло відключають за індивідуальними графіками - їх можна перевірити у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.
Київщина: триваліші відключення застосовуються у Бучанському районі області. Ознайомитися з графіками по області можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що Київ, можливо, повернеться до звичних графіків відключень світла не раніше квітня.
За його словами, ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.
Крім того, РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва. Столиці дали додатковий час на підготовку, адже, як зауважила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Київ подав "план стійкості" не за підписом міського голови.
Зазначимо, удари окупантів по енергетичній системі України створили нові серйозні загрози для безпеки діючих атомних електростанцій. Через ризик нестабільного електропостачання МАГАТЕ терміново скликало позачергове засідання у Відні.
РБК-Україна також писало, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що РФ розглядала можливість ударів по стратегічних об’єктах енергосистеми - підстанціях, які підтримують роботу українських атомних станцій.