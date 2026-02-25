Коли у Києві повернуться до стабільних графіків світла: у Yasno назвали терміни

У Києві повернення до звичних графіків відключень світла можливе не раніше квітня. Наразі ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.

Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Є Розмова".

Коли повернуться стабільні графіки

За словами Коваленка, зараз у Києві діють тимчасові "персоналізовані" графіки. Повноцінне повернення до класичної системи планування обмежень прямо залежить від ситуації з мережевим дефіцитом.

"У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були. Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати", - зазначив гендиректор Yasno.

Проблема боргів та загроза відключень

Ситуація погіршується через зростання заборгованості - за січень борг киян зріс на 224 млн гривень, сягнувши позначки у 1,2 млрд гривень.

Компанія попереджає, що систематичних неплатників, які не йдуть на діалог, будуть відключати від мережі після серії попереджень.

"Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають від світла", - пояснив Коваленко.

Особливі умови для окремих районів

Наразі у Дніпровському та Дарницькому районах діє спецрежим через проблеми з теплопостачанням - там світло вимикають лише у пікові години (08:00-11:00 та 18:00-21:00).

В інших частинах міста продовжують діяти тимчасові графіки.