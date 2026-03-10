Света не будет дольше: кому в Киеве и области ужесточили графики отключений сегодня

Киев: Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. Свет отключают по индивидуальным графикам - их можно проверить в Киев Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети.

Киевщина: более длительные отключения применяются в Бучанском районе области. Ознакомиться с графиками по области можно по ссылке.

Отключение света в Украине

Напомним, недавно гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев, возможно, вернется к привычным графикам отключений света не раньше апреля.

По его словам, ситуация в энергосистеме столицы остается стабильно сложной из-за неравномерной возможности передачи электричества между районами.

Кроме того, СНБО утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку, ведь, как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Киев подал "план устойчивости" не за подписью городского головы.