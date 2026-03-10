RU

Экономика Авто Tech

Света не будет дольше: кому в Киеве и области ужесточили графики отключений сегодня

13:44 10.03.2026 Вт
2 мин
Жителей столицы и Киевщины "порадовали" более длительными отключениями на сегодня
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в ряде районов отключений света сегодня стало больше (Getty Images)

В трех районах Киева и в Киевской области по команде "Укрэнерго" во вторник, 10 марта, применяются более длительные отключения света.

Киев: Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. Свет отключают по индивидуальным графикам - их можно проверить в Киев Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети.

Киевщина: более длительные отключения применяются в Бучанском районе области. Ознакомиться с графиками по области можно по ссылке.

Отключение света в Украине

Напомним, недавно гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев, возможно, вернется к привычным графикам отключений света не раньше апреля.

По его словам, ситуация в энергосистеме столицы остается стабильно сложной из-за неравномерной возможности передачи электричества между районами.

Кроме того, СНБО утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку, ведь, как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Киев подал "план устойчивости" не за подписью городского головы.

Отметим, удары оккупантов по энергетической системе Украины создали новые серьезные угрозы для безопасности действующих атомных электростанций. Из-за риска нестабильного электроснабжения МАГАТЭ срочно созвало внеочередное заседание в Вене.

РБК-Украина также писало, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что РФ рассматривала возможность ударов по стратегическим объектам энергосистемы - подстанциям, которые поддерживают работу украинских атомных станций.

