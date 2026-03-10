Світла не буде довше: кому в Києві та області посилили графіки відключень сьогодні

У трьох районах Києва та у Київській області за командою "Укренерго" у вівторок, 10 березня, застосовуються триваліші відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

Київ: Солом'янський, Голосіївський та Святошинський райони. Світло відключають за індивідуальними графіками - їх можна перевірити у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Київщина: триваліші відключення застосовуються у Бучанському районі області. Ознайомитися з графіками по області можна за посиланням.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, нещодавно гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що Київ, можливо, повернеться до звичних графіків відключень світла не раніше квітня.

За його словами, ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.

Крім того, РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва. Столиці дали додатковий час на підготовку, адже, як зауважила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Київ подав "план стійкості" не за підписом міського голови.