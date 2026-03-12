Світла буде більше? Україна та Румунія побудують дві нові електролінії

Україна та Румунія офіційно стали стратегічними партнерами, домовившись про будівництво нових ліній електропередач. Також є домовленість про спільне виробництво дронів.

Одним із ключових рішень саміту стала домовленість про співпрацю в оборонній сфері. Зокрема, країни розпочинають спільне виробництво безпілотників. За словами президента Румунії Нікушора Дана, потужності для виготовлення дронів будуть розміщені на території Румунії. Сторони впевнені, що це не лише посилить обороноздатність України, а й сприятиме технологічному розвитку обох держав. Окремий блок домовленостей стосується енергетичної безпеки. Підписані документи передбачають запуск двох нових ліній постачання електроенергії. Це рішення має критичне значення для прикордонних територій, зокрема, воно дозволить суттєво покращити ситуацію зі світлом у Чернівецькій області та стабілізувати енергосистему регіону. Крім того, лідери держав обговорили спрощення логістики. Наразі триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Перші результати цієї роботи очікуються вже до літа цього року.