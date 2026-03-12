ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Світла буде більше? Україна та Румунія побудують дві нові електролінії

17:39 12.03.2026 Чт
2 хв
Україна та Румунія посилять енергомережу, побудувавши нові лінії електропередачі
aimg Антон Корж
Світла буде більше? Україна та Румунія побудують дві нові електролінії Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан (скріншот)

Україна та Румунія офіційно стали стратегічними партнерами, домовившись про будівництво нових ліній електропередач. Також є домовленість про спільне виробництво дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі.

Читайте також: Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють на два дні

Одним із ключових рішень саміту стала домовленість про співпрацю в оборонній сфері. Зокрема, країни розпочинають спільне виробництво безпілотників.

За словами президента Румунії Нікушора Дана, потужності для виготовлення дронів будуть розміщені на території Румунії. Сторони впевнені, що це не лише посилить обороноздатність України, а й сприятиме технологічному розвитку обох держав.

Окремий блок домовленостей стосується енергетичної безпеки. Підписані документи передбачають запуск двох нових ліній постачання електроенергії.

Це рішення має критичне значення для прикордонних територій, зокрема, воно дозволить суттєво покращити ситуацію зі світлом у Чернівецькій області та стабілізувати енергосистему регіону.

Крім того, лідери держав обговорили спрощення логістики. Наразі триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Перші результати цієї роботи очікуються вже до літа цього року.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року влада Румунії оголосила про приєднання до програми PURL, у рамках якої для України купують американську зброю.

Також в Україні в рамках співпраці з Румунією запровадили День румунської мови. Нове свято відзначатимуть 31 серпня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Румунія Володимир Зеленський
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком