Света будет больше? Украина и Румыния построят две новые электролинии
Украина и Румыния официально стали стратегическими партнерами, договорившись о строительстве новых линий электропередач. Также есть договоренность о совместном производстве дронов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.
Одним из ключевых решений саммита стала договоренность о сотрудничестве в оборонной сфере. В частности, страны начинают совместное производство беспилотников.
По словам президента Румынии Никушора Дана, мощности для изготовления дронов будут размещены на территории Румынии. Стороны уверены, что это не только усилит обороноспособность Украины, но и будет способствовать технологическому развитию обоих государств.
Отдельный блок договоренностей касается энергетической безопасности. Подписанные документы предусматривают запуск двух новых линий поставок электроэнергии.
Это решение имеет критическое значение для приграничных территорий, в частности, оно позволит существенно улучшить ситуацию со светом в Черновицкой области и стабилизировать энергосистему региона.
Кроме того, лидеры государств обсудили упрощение логистики. Сейчас идет работа над открытием новых пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Первые результаты этой работы ожидаются уже к лету этого года.
Напомним, 31 декабря прошлого года власти Румынии объявили о присоединении к программе PURL, в рамках которой для Украины покупают американское оружие.
Также в Украине в рамках сотрудничества с Румынией ввели День румынского языка. Новый праздник будут отмечать 31 августа.