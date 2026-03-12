ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Света будет больше? Украина и Румыния построят две новые электролинии

17:39 12.03.2026 Чт
2 мин
Украина и Румыния усилят энергосеть, построив новые линии электропередачи
aimg Антон Корж
Света будет больше? Украина и Румыния построят две новые электролинии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан (скриншот)

Украина и Румыния официально стали стратегическими партнерами, договорившись о строительстве новых линий электропередач. Также есть договоренность о совместном производстве дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.

Читайте также: Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют на два дня

Одним из ключевых решений саммита стала договоренность о сотрудничестве в оборонной сфере. В частности, страны начинают совместное производство беспилотников.

По словам президента Румынии Никушора Дана, мощности для изготовления дронов будут размещены на территории Румынии. Стороны уверены, что это не только усилит обороноспособность Украины, но и будет способствовать технологическому развитию обоих государств.

Отдельный блок договоренностей касается энергетической безопасности. Подписанные документы предусматривают запуск двух новых линий поставок электроэнергии.

Это решение имеет критическое значение для приграничных территорий, в частности, оно позволит существенно улучшить ситуацию со светом в Черновицкой области и стабилизировать энергосистему региона.

Кроме того, лидеры государств обсудили упрощение логистики. Сейчас идет работа над открытием новых пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Первые результаты этой работы ожидаются уже к лету этого года.

Напомним, 31 декабря прошлого года власти Румынии объявили о присоединении к программе PURL, в рамках которой для Украины покупают американское оружие.

Также в Украине в рамках сотрудничества с Румынией ввели День румынского языка. Новый праздник будут отмечать 31 августа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Румыния Владимир Зеленский
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко