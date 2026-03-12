ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть

16:53 12.03.2026 Чт
2 хв
Зеленський вже підписав відповідний указ
aimg Іван Носальський
В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)

В Україні в рамках співпраці з Румунією запровадили День румунської мови. Нове свято відзначатимуть 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном і відповідний указ голови української держави.

Читайте також: Феофанів день 12 березня: що не можна робити, щоб не втратити гроші й удачу

"У розвиток нашого гуманітарного та культурного співробітництва, у розвиток поваги між нашими народами я підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Щороку це буде 31 серпня", - розповів Зеленський.

Він звернув увагу, що в Румунії вже є День української мови - його щороку святкують 9 листопада.

Указ президента

На сайті Офісу президента України вже з'явився указ Зеленського про День румунської мови.

"З метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог щодо збереження та розвитку мовної та культурної самобутності громадян України, постановляю встановити в Україні День румунської мови, який щорічно відзначатиметься 31 серпня", - ідеться в документі.

Допомога Україні від Румунії

Нагадаємо, 31 грудня минулого року влада Румунії оголосила про приєднання до програми PURL, у рамках якої для України купують американську зброю.

Бухарест виділив 50 млн євро з бюджету на 2025 рік. Участь Румунії в ініціативі спрямована на зміцнення боєздатності ЗСУ через фінансування пріоритетних видів озброєння і створення умов для досягнення стійкого миру в регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Румунія Бухарест Свята в Україні
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком