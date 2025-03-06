Світла не буде 5 днів. Відомі наслідки удару по Одеській області

Після нічної атаки РФ Південне Одеської області залишилося без світла. За прогнозами на відновлення енергопостачання потрібно чотири-п'ять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Думская.

За даними видання, мер Південного Володимир Новацькиий повідомив, що вночі приїжджало керівництво ДТЕК і сказало, що спробує перемкнути Південне на іншу лінію живлення, щоб подати електроенергію на котельню та інші об'єкти критичної інфраструктури. Однак саме місто, за його даними, поки залишиться без світла.

"Вони сказали, що місто буде без світла 4-5 днів. Ми маємо бути до цього готові. Треба міняти повністю трансформатори, їх будуть шукати в області та по всій Україні", - зазначив Новацький.

Він також додав, що школи до понеділка, 10 березня, працювати не будуть, а дитячі садочки - лише в режимі чергових груп.