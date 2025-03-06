Света не будет 5 дней. Известны последствия удара по Одесской области

После ночной атаки РФ Южное Одесской области осталось без света. По прогнозам на восстановление энергоснабжения потребуется четыре-пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

По данным издания, мэр Южного Владимир Новацкий сообщил, что ночью приезжало руководство ДТЭК и сказало, что попытается переключить Южное на другую линию питания, чтобы подать электроэнергию на котельную и другие объекты критической инфраструктуры. Однако сам город, по его данным, пока останется без света.

"Они сказали, что город будет без света 4-5 дней. Мы должны быть к этому готовы. Надо менять полностью трансформаторы, их будут искать в области и по всей Украине", - отметил Новацкий.

Он также добавил, что школы до понедельника, 10 марта, работать не будут, а детские сады - только в режиме дежурных групп.