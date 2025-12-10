Світла не буде до 17 годин. З'явилися жорсткі графіки для Києва на 11 грудня
У четвер, 11 грудня, у Києві будуть діяти графіки відключень світла. Протягом доби кияни будуть без електрики до 17 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.
Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 07:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 11 грудня (t.me/dtek_ua)
Удари по енергетиці та відключення світла
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.
У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.
Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.
Зазначимо, сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.