Світла не буде до 17 годин. З'явилися жорсткі графіки для Києва на 11 грудня

Київ, Середа 10 грудня 2025 20:49
UA EN RU
Світла не буде до 17 годин. З'явилися жорсткі графіки для Києва на 11 грудня Фото: у Києві 11 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 11 грудня, у Києві будуть діяти графіки відключень світла. Протягом доби кияни будуть без електрики до 17 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 07:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 11 грудня (t.me/dtek_ua)

Удари по енергетиці та відключення світла

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.

Зазначимо, сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

