Света не будет до 17 часов. Появились жесткие графики для Киева на 11 декабря

В четверг, 11 декабря, в Киеве будут действовать графики отключений света. В течение суток киевляне будут без электричества до 17 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Удары по энергетике и отключения света

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

Отметим, сегодня, 9 декабря, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.