Света не будет до 17 часов. Появились жесткие графики для Киева на 11 декабря

Киев, Среда 10 декабря 2025 20:49
Света не будет до 17 часов. Появились жесткие графики для Киева на 11 декабря Фото: в Киеве 11 декабря будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 11 декабря, в Киеве будут действовать графики отключений света. В течение суток киевляне будут без электричества до 17 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 16:30 до 22:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 07:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 11 декабря (t.me/dtek_ua)

Удары по энергетике и отключения света

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

Отметим, сегодня, 9 декабря, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

