Напад на ТЦК у Львові: є перший затриманий, йому загрожує 8 років в'язниці

Подія сталася 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові. Військові разом із поліцейськими проводили заходи з оповіщення громадян.

У цей час агресивний натовп заблокував службовий автомобіль військовослужбовців. Спочатку люди пошкодили машину, а потім перевернули її.

Поліцейські намагалися зупинити натовп, однак учасники заворушень почали чинити їм активний опір. Під час конфлікту 23-річний чоловік застосував газовий балончик проти поліцейських та побив заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова.

Фото: затримання чоловіка, яки побив поліцейського (lviv.gp.gov.ua)

Фото: затримання чоловіка, яки побив поліцейського (t.me/SBUkr)

Службі безпеки та Нацполіції знадобилася доба, щоб встановити особу нападника та затримати його.

Що загрожує порушникам

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру одразу за двома статтями:

ч. 2 ст. 345 КК (насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із застосуванням зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).

Крім того, правоохоронці розслідують справу за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують пошуки всіх причетних до масових заворушень.

Що передувало

Нагадаємо, увечері 8 липня в Сихівському районі Львова натовп пошкодив службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК. На місці інциденту зібралися сотні людей.

За інформацією ТЦК, конфлікт виник під час затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку з 12 червня. Під час сутички люди скандували "Ганьба!" та перекинули службовий автомобіль.