Буданов жорстко відреагував на скандал із ТЦК у Львові

Українці повинні усвідомлювати, які наслідки для них матимуть напади на військовослужбовців і чим це в підсумку може закінчитися для всієї країни.

З такою заявою виступив глава Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Очільник ОПУ вирішив звернутися безпосередньо до громадян України.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - попередив Буданов.

Він також наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, коли в місті натовп людей під час мобілізаційних заходів перекинув та пошкодив автомобіль ТЦК. Це сталося на перехресті проспекту Червоної Калини і вул. Коломийської.

Сутичка спалахнула після того, як перехожі почали втручатись в роботу військових та конфліктувати.

У мережі ширяться відео, на яких видно, що натовп оточив авто. А чоловіки під вигуки "Ганьба!" перекинули його. Також люди почали трощити автівку.