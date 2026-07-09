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Буданов жорстко відреагував на скандал із ТЦК у Львові

11:22 09.07.2026 Чт
2 хв
Глава ОПУ звернувся до українців із попередженням
aimg Юлія Капітонова
Буданов жорстко відреагував на скандал із ТЦК у Львові Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українці повинні усвідомлювати, які наслідки для них матимуть напади на військовослужбовців і чим це в підсумку може закінчитися для всієї країни.

З такою заявою виступив глава Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Очільник ОПУ вирішив звернутися безпосередньо до громадян України.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - попередив Буданов.

Він також наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, коли в місті натовп людей під час мобілізаційних заходів перекинув та пошкодив автомобіль ТЦК. Це сталося на перехресті проспекту Червоної Калини і вул. Коломийської.

Сутичка спалахнула після того, як перехожі почали втручатись в роботу військових та конфліктувати.

У мережі ширяться відео, на яких видно, що натовп оточив авто. А чоловіки під вигуки "Ганьба!" перекинули його. Також люди почали трощити автівку.

Раніше РБК-Україна публікувало всі подробиці скандалу з ТЦК у Львові.

Окрім того, ми повідомляли, що в Миколаївському та Одеському ТЦК призначили перевірки після звернень народних депутатів.

Також ми писали, як врешті-решт завершився гучний скандал із ТЦК у Кривому Розі.

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