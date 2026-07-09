Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмы

Во Львове правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который участвовал в массовых беспорядках и побил полицейского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и заявление Львовской облпрокуратуры.
Событие произошло 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове. Военные вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению граждан.
В это время агрессивная толпа заблокировала служебный автомобиль военнослужащих. Сначала люди повредили машину, а затем перевернули ее.
Полицейские пытались остановить толпу, однако участники беспорядков начали оказывать им активное сопротивление. Во время конфликта 23-летний мужчина применил газовый баллончик против полицейских и избил заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова.
Фото: задержание мужчины, который побил полицейского (t.me/SBUkr)
Службе безопасности и Нацполиции понадобились сутки, чтобы установить личность нападающего и задержать его.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении сразу по двум статьям:
Кроме того, правоохранители расследуют дело по факту препятствования законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают поиски всех причастных к массовым беспорядкам.
Напомним, вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. На месте инцидента собрались сотни человек.
По информации ТЦК, конфликт возник во время задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске с 12 июня. Во время стычки люди скандировали "Позор!" и перевернули служебный автомобиль.
Отметим, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что граждане должны осознавать последствия нападений на военнослужащих и понимать, чем такие действия могут обернуться для Украины.
В Генштабе ВСУ сообщили, что действия военнослужащих ТЦК во время инцидента во Львове проверяются в рамках служебного расследования.
Детальнее о реакции украинских чиновников на конфликт с ТЦК во Львове - читайте в материале РБК-Украина.