Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмы

Во Львове правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который участвовал в массовых беспорядках и побил полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и заявление Львовской облпрокуратуры.

Событие произошло 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове. Военные вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению граждан.

В это время агрессивная толпа заблокировала служебный автомобиль военнослужащих. Сначала люди повредили машину, а затем перевернули ее.

Полицейские пытались остановить толпу, однако участники беспорядков начали оказывать им активное сопротивление. Во время конфликта 23-летний мужчина применил газовый баллончик против полицейских и избил заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова.

Фото: задержание мужчины, который побил полицейского (lviv.gp.gov.ua)

Фото: задержание мужчины, который побил полицейского (t.me/SBUkr)

Службе безопасности и Нацполиции понадобились сутки, чтобы установить личность нападающего и задержать его.

Что грозит нарушителям

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении сразу по двум статьям:

ч. 2 ст. 345 УК (насилие в отношении работника правоохранительного органа);

ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия или других специально заготовленных предметов).

Кроме того, правоохранители расследуют дело по факту препятствования законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают поиски всех причастных к массовым беспорядкам.

Что предшествовало

Напомним, вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. На месте инцидента собрались сотни человек.

По информации ТЦК, конфликт возник во время задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске с 12 июня. Во время стычки люди скандировали "Позор!" и перевернули служебный автомобиль.