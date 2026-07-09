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Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмы

21:12 09.07.2026 Чт
2 мин
Злоумышленнику готовят подозрение сразу по двум статьям УК Украины
aimg Валерий Ульяненко
Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмы Фото: задержание мужчины, который побил полицейского (lviv.gp.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во Львове правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который участвовал в массовых беспорядках и побил полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и заявление Львовской облпрокуратуры.

Событие произошло 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове. Военные вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению граждан.

В это время агрессивная толпа заблокировала служебный автомобиль военнослужащих. Сначала люди повредили машину, а затем перевернули ее.

Полицейские пытались остановить толпу, однако участники беспорядков начали оказывать им активное сопротивление. Во время конфликта 23-летний мужчина применил газовый баллончик против полицейских и избил заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова.

Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмыФото: задержание мужчины, который побил полицейского (lviv.gp.gov.ua)

Нападение на ТЦК во Львове: есть первый задержанный, ему грозит 8 лет тюрьмы

Фото: задержание мужчины, который побил полицейского (t.me/SBUkr)

Службе безопасности и Нацполиции понадобились сутки, чтобы установить личность нападающего и задержать его.

Что грозит нарушителям

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении сразу по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 345 УК (насилие в отношении работника правоохранительного органа);
  • ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия или других специально заготовленных предметов).

Кроме того, правоохранители расследуют дело по факту препятствования законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают поиски всех причастных к массовым беспорядкам.

Что предшествовало

Напомним, вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. На месте инцидента собрались сотни человек.

По информации ТЦК, конфликт возник во время задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске с 12 июня. Во время стычки люди скандировали "Позор!" и перевернули служебный автомобиль.

Отметим, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что граждане должны осознавать последствия нападений на военнослужащих и понимать, чем такие действия могут обернуться для Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что действия военнослужащих ТЦК во время инцидента во Львове проверяются в рамках служебного расследования.

Детальнее о реакции украинских чиновников на конфликт с ТЦК во Львове - читайте в материале РБК-Украина.

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