Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна, якщо він не припинить погрожувати ядерною зброєю, - Зеленський

Світ знайде спосіб як позбавити російського диктатора Володимира життєдіяльності, якщо він не припинить погрожувати ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС .

Він заявив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші наші території. Проте диктатор став ще небезпечнішим з 24 лютого, коли розпочав повномасштабну війну.

"Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. Небезпечнішим, я вважаю, не можна бути", - сказав президент.

При цьому, за словами Зеленського, ніхто не може дати стовідсоткових прогнозів щодо того, чи застосує Путін ядерну зброю.

"Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", - сказав він.

Президент також вважає небезпечним коло людей диктатора, яке підіймає цю тему.

Зокрема, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі. Проте, за його словами, все це небезпека більш політична, медійна та інформаційна.

"Я не вважаю, що він на сьогодні це готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається. Але я в жодному разі не хочу бути гарантом неадекватній людині, яка у ХХІ столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда", - додав Зеленський.

Путін вирішив розмістити "ядерну зброю" в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь. При цьому Україна не має доказів розміщення зброї.

Реакція

Нещодавно президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози.

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