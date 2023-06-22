Мир найдет способ ликвидировать Путина, если он не прекратит угрожать ядерным оружием, - Зеленский

Мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC .

Он заявил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

"Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. Опаснее, я считаю, нельзя быть", - сказал президент.

При этом, по словам Зеленского, никто не может дать стопроцентных прогнозов относительно того, применит ли Путин ядерное оружие.

"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - сказал он.

Президент также считает опасным круг людей диктатора, который поднимает эту тему.

В частности, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси. Однако, по его словам, все это опасность более политическая, медийная и информационная.

"Я не считаю, что он сегодня это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень ее любит. По крайней мере, мне так кажется. Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в ХХІ веке начал полномасштабную войну против своего соседа", - добавил Зеленский.

Путин решил разместить "ядерное оружие" в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Путин заявил, что уже доставил первые ядерные заряды в Беларусь. При этом у Украины нет доказательств размещения оружия.

Реакция

Недавно президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.

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