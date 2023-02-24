Мир переможе. Молдова підтримує Україну у боротьбі за вільне та гідне життя, - Санду
Президент Молдови Майя Санду звернулася до громадян у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України. Вона наголосила, що Молдова підтримує нашу країну у боротьбі за вільне та гідне життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення до Санди.
"Немає більшого болю, ніж втрата коханої людини. Немає більшої несправедливості, ніж бути захопленою та вбитою у своєму власному домі. З любові до людей і країни українці піднялися, подолали свої страхи і стали непереможними. Ми підтримуємо український народ у його боротьбі за вільну і гідне життя", - сказала вона.
Санду наголосила, що і українці, і молдавани хочуть миру. Вона подякувала всім, хто надає допомогу Україні.
"Україна переможе! Мир переможе! Молдова житиме у мирі разом з Україною, що здобула перемогу, в європейській та вільній сім'ї", - додала президент Молдови.
Як повідомлялося раніше, Молдова готова до повного спектру загроз із боку РФ.
Тим часом у російському Міноборони нафантазували про те, що ЗСУ нібито готує "вторгнення" у Придністров'я. При цьому у Молдові спростували такі заяви РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.