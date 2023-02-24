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Мир переможе. Молдова підтримує Україну у боротьбі за вільне та гідне життя, - Санду

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Молдова, П'ятниця 24 лютого 2023 12:03
Мир переможе. Молдова підтримує Україну у боротьбі за вільне та гідне життя, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Молдови Майя Санду звернулася до громадян у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України. Вона наголосила, що Молдова підтримує нашу країну у боротьбі за вільне та гідне життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення до Санди.

"Немає більшого болю, ніж втрата коханої людини. Немає більшої несправедливості, ніж бути захопленою та вбитою у своєму власному домі. З любові до людей і країни українці піднялися, подолали свої страхи і стали непереможними. Ми підтримуємо український народ у його боротьбі за вільну і гідне життя", - сказала вона.

Санду наголосила, що і українці, і молдавани хочуть миру. Вона подякувала всім, хто надає допомогу Україні.

"Україна переможе! Мир переможе! Молдова житиме у мирі разом з Україною, що здобула перемогу, в європейській та вільній сім'ї", - додала президент Молдови.

Як повідомлялося раніше, Молдова готова до повного спектру загроз із боку РФ.

Тим часом у російському Міноборони нафантазували про те, що ЗСУ нібито готує "вторгнення" у Придністров'я. При цьому у Молдові спростували такі заяви РФ.

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