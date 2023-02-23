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Молдова спростовує заяву Росії про підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'я

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Четвер 23 лютого 2023 09:48
Молдова спростовує заяву Росії про підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'я Фото: Молдова спростовує заяву Росії про підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Молдові спростовують заяву Міноборони Росії про провокацію, що нібито готується, в Придністров'ї за участю українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Молдови в Telegram.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що молдавські відомства співпрацюють із закордонними партнерами, і у разі загрози для країни обіцяють проінформувати суспільство про це.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони Росії видало нові звинувачення у бік України. Там стверджують, що ЗСУ нібито готують "провокації" на території Придністров'я.

Заява Міноборони РФ була зроблена на тлі повідомлень української розвідки про те, що Москва планує дестабілізувати політичну ситуацію у Молдові.

За словами президента республіки Майї Санду, Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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