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Мир победит. Молдова поддерживает Украину в борьбе за свободную и достойную жизнь, - Санду

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Молдова, Пятница 24 февраля 2023 12:03
Мир победит. Молдова поддерживает Украину в борьбе за свободную и достойную жизнь, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Она подчеркнула, что Молдова поддерживает нашу страну в борьбе за свободную и достойную жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Санду.

"Нет большей боли, чем потеря любимого человека. Нет большей несправедливости, чем быть захваченным и убитым в своем собственном доме. Из любви к людям и стране украинцы поднялись, преодолели свои страхи и стали непобедимыми. Мы поддерживаем украинский народ в его борьбе за свободную и достойную жизнь", - сказала она.

Санду подчеркнула, что и украинцы, и молдаване хотят мира. Она поблагодарила всех, кто оказывает помощь Украине.

"Украина победит! Мир победит! Молдова будет жить в мире вместе с одержавшей победу Украиной в европейской и свободной семье", - добавила президент Молдовы.

Как сообщалось ранее, Молдова готова к полному спектру угроз со стороны РФ.

Тем временем в российском Минобороны нафантазировали о том, что ВСУ якобы готовит "вторжение" в Приднестровье. При это в Молдове опровергли такие заявления РФ.

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