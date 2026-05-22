ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года, - Bloomberg

17:10 22.05.2026 Пт
2 мин
Ситуация может привести не только к дефициту поставок, но и к другим неприятным последствиям
aimg Анастасия Никончук
Мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года, - Bloomberg Фото: нефтеперерабатывающий завод (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Аналитики консалтинговой компании Rapidan предупредили о риске дальнейшего роста цен на нефть на фоне нестабильности мирового рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: На НПЗ нефтяного гиганта Венгрии произошел взрыв и вспыхнул пожар

Какой сценарий прогнозируют аналитики

Базовый прогноз Rapidan предусматривает возобновление работы водного маршрута уже в июле. В таком случае мировой спрос на нефть может снизиться в среднем на 2,6 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне стоимость эталонной нефти марки Brent, как ожидается, летом приблизится к отметке около 130 долларов за баррель.

Что будет при дальнейшем ухудшении ситуации

Эксперты считают, что продолжение перебоев с поставками способно усилить давление на рынок в августе и сентябре. Для компенсации дефицита потребуется еще более существенное сокращение спроса.

В Rapidan не исключают, что последствия могут оказаться настолько серьезными, что в 2026 году мировое потребление нефти сократится в годовом выражении. Некоторые ведущие аналитические центры уже прогнозируют редкое снижение глобального спроса на сырье.

Почему цены продолжают расти

С конца февраля нефть подорожала почти вдвое. Причиной стала война между США, Израилем и Ираном, которая усилила напряженность на мировых рынках и спровоцировала опасения относительно ускорения инфляции и замедления экономического роста.

"Текущая макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х годах или в 2007–2008 годах", — отметили аналитики Rapidan.

При этом они подчеркнули, что дальнейший рост цен на нефть способен усилить финансовые и макроэкономические риски.

Рынок может столкнуться с дефицитом

По оценкам компании, если восстановление поставок затянется до августа, дефицит нефти в третьем квартале может достичь около 6 миллионов баррелей в сутки.

Даже при частичном восстановлении поставок в начале августа рынок еще некоторое время будет испытывать давление, поскольку запасы сырой нефти продолжат сокращаться, а добыча в странах Персидского залива будет восстанавливаться постепенно.

Напоминаем, что 22 мая мировые цены на нефть перешли к росту, однако рынок по-прежнему сохраняет тенденцию к недельному снижению. Давление на котировки продолжают оказывать неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном, а также риски, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), входящий в пятерку крупнейших НПЗ России, частично приостановил работу после атаки беспилотника, в результате которой было нарушено производственное функционирование предприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Ормузский пролив
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера