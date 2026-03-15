Світ може зіштовхнутись із серйозною нестачею продуктів: чому так та хто у цьому винен

08:15 15.03.2026 Нд
Більшість добрив проходили шлях Ормузькою протокою, курсування якою стало проблемним через конфлікт на Близькому Сході
Фото: супермаркет у Польщі (Retty Images)

Світ може зіткнутися з новим продовольчим шоком через можливі перебої з постачанням добрив на тлі загострення конфлікту навколо Ірану. Аналітики попереджають, що це може вплинути на врожаї та ціни на продукти в багатьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Загострення ситуації на Близькому Сході вже починає позначатися на світових ланцюгах постачання. Під загрозою опинилися поставки ключових компонентів для виробництва добрив, зокрема аміаку та сірки, які широко використовуються у сільському господарстві.

Одним із головних ризиків є можливі перебої з транспортуванням через Ормузьку протоку - один із найважливіших морських маршрутів у світі. Через цей шлях проходить значна частина світових поставок енергоносіїв та сировини, необхідної для виробництва добрив.

Експерти зазначають, що будь-які проблеми з судноплавством у цьому регіоні можуть призвести до різкого зростання цін на газ - основну сировину для азотних добрив. Це, у свою чергу, може змусити деякі підприємства скоротити виробництво або навіть тимчасово зупинити роботу.

Фермери в різних країнах уже готуються до можливого дефіциту перед новим посівним сезоном. Якщо постачання добрив скоротиться або їхня вартість значно зросте, це може призвести до зниження врожайності та подальшого подорожчання продовольства.

Аналітики попереджають, що у разі тривалого конфлікту світ може зіткнутися з новою хвилею продовольчої інфляції, подібною до тієї, що виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Як відомо, через блокаду Ормузької протоки світ зіштовхнувся зі здорожчанням нафти, що, своєю чергою, спровокувало підвищення цін на пальне. Подорожання пального вплинуло на більші витрати на логістику, що сформувало новий ланцюжок підняття цін.

РБК-Україна писало, коли зростуть ціни в магазинах через подоржання пального в Україні. Відомо, що категорія овочів та фруктів найшвидше відреагує на коливання курсу та здорожчання логістики.

