Від овочів до м’яса: коли зростуть ціни в магазинах через курс та вартість пального

Конфлікт на Близькому Сході призвів до підвищення цін на пальне та стрибків курсу валют у всьому світі. Висока залежність українського аграрного сектору від імпортних поставок неминуче позначиться на вартості продуктів уже цього року.

Головне: Валюта: Падіння курсу національної валюти негативно вплине на ціни в галузях із високою часткою імпорту.

Великдень: Підготовка до свята створює сезонний ажіотаж, що призводить до зростання цін на яйця, м'ясо, сири та інгредієнти для випічки.

Овочі та фрукти: Ця категорія найшвидше відреагує на коливання курсу та здорожчання логістики.

Урожай 2026 року: Розпочаті весняно-польові роботи потребують значних обсягів пального, що підвищить собівартість кінцевої продукції.

Логістика: Перевізники вже підняли тарифи на транспортування від складу до магазину.

Чому навесні продукти дорожчі (інфографіка РБК-Україна)

Валютний фактор

Конфлікт на Близькому Сході впливає на курс валюти не тільки в Україні, а й у всьому світі. На фоні глобальної нестабільності долар зміцнюється, а євро та гривня відповідно падають щодо нього, нагадує економіст Олег Пендзин.

Вже зараз курс долара в Україні досяг свого історичного максимуму, перетнувши позначку у 44 гривні. Через зростання цін на пальне імпортери нафтопродуктів почали активніше купувати валюту на міжбанку для оплати нових контрактів. Водночас і громадяни почали активніше скуповувати іноземну валюту, що створює додатковий тиск на курс в Україні.

Такі стрибки курсу будуть дуже відчутними у галузях, де є сильна привʼязка до імпортних поставок та до імпортних комплектуючих. Оскільки Україна імпортує велику кількість товарів, зокрема паливно-енергетичні та аграрні товари, - ціни на них будуть зростати у звʼязку з падінням курсу національної валюти.

Що впливає на ціни на продукти (інфографіка РБК-Україна)

Очікування щодо цін на продукти

Нинішні стрибки цін на пальне не сильно вплинуть на ціну продуктів урожаю 2025 року, каже Пендзин. Готовий продукт вже повністю сформований і перебуває на складах, тому в даний момент великого впливу на його ціну не очікується, пояснює експерт.

Зростання ціни відбудеться у частині логістики від складу до магазину, адже перевізники вже підняли тарифи на свої послуги. Однак не варто занадто хвилюватися саме через ці конкретні видатки, каже Пендзин.

"Доставка продуктів включається у оптову торговельну надбавку, до якої входять різні категорії витрат підприємства. Частка видатків саме на паливно-мастильні матеріали там невелика", - додає він.

Суттєвий вплив на ціну зазнає врожай 2026 року, який українці споживатимуть уже в першому півріччі цього року. Зараз розпочинаються весняно-польові роботи, які потребують великої кількості пального, що закладатиметься в собівартість кінцевої продукції.

Крім того, як зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка, український аграрний сектор дуже залежить від імпортних складових. Зростання вартості нафти запускає ланцюгову реакцію, що тягне за собою подорожчання не тільки палива, але й насіння, добрив, засобів захисту рослин, пакування та запчастин для техніки.

"Завдяки завчасно укладеним контрактам і наявним запасам аграрії мають певний часовий буфер, який тимчасово стримує різкий ціновий стрибок. Однак, якщо подорожчання енергоресурсів продовжиться, то це неодмінно позначиться на вартості майбутнього врожаю", - зазначив Максим Гопка.

Вплив валюти і пального на ціни на продукти (інфографіка РБК-Україна)

Що подорожчає найпершим

Найшвидше на коливання курсу та вартість логістики реагують овочі та фрукти через їх високу швидкість обігу та високу частку імпорту, каже аналітик УКАБ. Тому будь-яке подорожчання логістики, страхування чи палива, а також коливання курсу долара переносяться на полиці магазинів значно швидше, ніж у товарах із "довгим" ланцюгом переробки.

Ринок м’яса реагує із затримкою. Тут виробники часто мають запаси та попередні контракти, реакція на подорожчання може розтягнутися на 1-3 місяці. Однак за умови стабільно високих цін на пальне цей тиск стає системним.

Наразі висока пропозиція м'яса на внутрішньому ринку стримує стрімкий ріст цін, але подорожчання може стати відчутним ближче до Великодня, пояснює аналітик.

Ціни на молочну продукцію також реагують на зовнішні фактори із запізненням. Проте вони відрізняються необхідністю підтримки безперебійного "холодного ланцюга". Якщо ціни на пальне різко зростають, то витрати на збір, транспортування молока та дистрибуцію готової продукції також підуть угору, попередив Максим Гопка.

Які продукти подорожчають першими (інфографіка РБК-Україна)

Чому навесні ціни на продукти зростають

Традиційно навесні торішні запаси базових овочів та фруктів починають виснажуватись, продукти псуються, а тривале зберігання врожаю на складах підвищує витрати на підтримання роботи сховищ, що неминуче впливає на їх фінальну вартість.

Оскільки масового врожаю з відкритого ґрунту весною ще немає, торговельні мережі покладаються на ранній імпорт або вітчизняну тепличну продукцію, собівартість якої є високою через значні витрати на обігрів та освітлення. Це створює відчутний сезонний стрибок цін у категорії овочів.

Також, наголошує Гопка, підготовка до Великодня традиційно провокує короткостроковий ажіотаж на яйця, м'ясо, сири та інгредієнти для випічки. Поєднання високих сезонних логістичних витрат через посівну кампанію і святкового попиту дозволяє рітейлу встановлювати вищі ціни, тому ці продуктові групи навесні завжди демонструють найпомітніше здорожчання.