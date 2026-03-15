ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мир может столкнуться с серьезной нехваткой продуктов: почему так и кто в этом виноват

08:15 15.03.2026 Вс
2 мин
Большинство удобрений проходили путь через Ормузский пролив, курсирование по которому стало проблемным из-за конфликта на Ближнем Востоке
aimg Маловичко Юлия
Фото: супермаркет в Польше (Retty Images)

Мир может столкнуться с новым продовольственным шоком из-за возможных перебоев с поставками удобрений на фоне обострения конфликта вокруг Ирана. Аналитики предупреждают, что это может повлиять на урожаи и цены на продукты во многих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже начинает сказываться на мировых цепочках поставок. Под угрозой оказались поставки ключевых компонентов для производства удобрений, в частности аммиака и серы, которые широко используются в сельском хозяйстве.

Одним из главных рисков являются возможные перебои с транспортировкой через Ормузский пролив - один из важнейших морских маршрутов в мире. Через этот путь проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей и сырья, необходимого для производства удобрений.

Эксперты отмечают, что любые проблемы с судоходством в этом регионе могут привести к резкому росту цен на газ - основное сырье для азотных удобрений. Это, в свою очередь, может заставить некоторые предприятия сократить производство или даже временно остановить работу.

Фермеры в разных странах уже готовятся к возможному дефициту перед новым посевным сезоном. Если поставки удобрений сократится или их стоимость значительно возрастет, это может привести к снижению урожайности и дальнейшему подорожанию продовольствия.

Аналитики предупреждают, что в случае длительного конфликта мир может столкнуться с новой волной продовольственной инфляции, подобной той, что возникла после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как известно, из-за блокады Ормузского пролива мир столкнулся с подорожанием нефти, что, в свою очередь, спровоцировало повышение цен на топливо. Подорожание топлива повлияло на большие расходы на логистику, что сформировало новую цепочку поднятия цен.

РБК-Украина писало, когда вырастут цены в магазинах из-за подорожания топлива в Украине. Известно, что категория овощей и фруктов быстрее всего отреагирует на колебания курса и подорожание логистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
