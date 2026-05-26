Свириденко анонсувала зміни в гарячих обідах у школах із 1 вересня

В Україні провели нараду з керівниками обласних військових адміністрацій, під час якої узгодили ключові напрямки роботи уряду в регіонах, зокрема підготовку до наступного етапу реформи шкільного харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Координація з регіонами

Юлія Свириденко зазначила, що під час зустрічі з головами ОДА було узгоджено роботу з виконання урядових пріоритетів на місцях.

У центрі уваги опинилися питання оборони, енергетичної стійкості та підготовка до наступного опалювального сезону.

Окремо учасники наради обговорили готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

Розширення програми шкільного харчування

З 1 вересня в Україні заплановано впровадження наступного етапу програми, в рамках якого гаряче харчування мають отримувати учні 1-11 класів по всій країні.

Наразі безплатні обіди вже забезпечено для дітей у прифронтових громадах, а також для учнів початкової школи в усіх регіонах.

Уряд уже спрямував 1 млрд грн на модернізацію 73 шкільних харчоблоків, що має забезпечити реалізацію оновленої системи харчування.

Соціальний та економічний ефект реформи

За словами Свириденка, програма шкільного харчування виходить за рамки соціальної підтримки. Вона також спрямована на розвиток місцевої економіки, створення робочих місць і підтримку українських виробників.

Таким чином, ініціатива розглядається як комплексний механізм, що впливає одночасно на сферу освіти та економічний розвиток регіонів.