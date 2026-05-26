ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Свириденко анонсировала изменения в горячих обедах в школах с 1 сентября

20:54 26.05.2026 Вт
2 мин
Инициатива рассматривается как комплексный механизм
aimg Анастасия Никончук
Свириденко анонсировала изменения в горячих обедах в школах с 1 сентября Фото: питание в школах (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине провели совещание с руководителями областных военных администраций, во время которого согласовали ключевые направления работы правительства в регионах, в том числе подготовку к следующему этапу реформы школьного питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Фабрики-кухни и бесплатные обеды: что изменится в школах с 1 сентября

Координация с регионами

Юлия Свириденко отметила, что во время встречи с главами ОВА была согласована работа по выполнению правительственных приоритетов на местах.

В центре внимания оказались вопросы обороны, энергетической устойчивости и подготовка к следующему отопительному сезону.

Отдельно участники совещания обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

Расширение программы школьного питания

С 1 сентября в Украине планируется внедрение следующего этапа программы, в рамках которого горячее питание должны получать учащиеся 1–11 классов по всей стране.

На данный момент бесплатные обеды уже обеспечены для детей в прифронтовых громадах, а также для учеников начальной школы во всех регионах.

Правительство уже направило 1 млрд грн на модернизацию 73 школьных пищеблоков, что должно обеспечить реализацию обновленной системы питания.

Социальный и экономический эффект реформы

По словам Свириденко, программа школьного питания выходит за рамки социальной поддержки. Она также направлена на развитие местной экономики, создание рабочих мест и поддержку украинских производителей.

Таким образом, инициатива рассматривается как комплексный механизм, влияющий одновременно на сферу образования и экономическое развитие регионов.

Напоминаем, что в Украине обновили нормы питания для учебных заведений, изменив требования к режиму приема пищи и составу ежедневного рациона для учащихся.

Отметим, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок организации питания в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях с учетом условий военного положения. Обновленные правила регулируют обеспечение детей питанием во время воздушных тревог и нахождения в укрытиях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа Дети Питание детей
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами