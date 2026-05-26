Свириденко анонсировала изменения в горячих обедах в школах с 1 сентября
В Украине провели совещание с руководителями областных военных администраций, во время которого согласовали ключевые направления работы правительства в регионах, в том числе подготовку к следующему этапу реформы школьного питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Координация с регионами
Юлия Свириденко отметила, что во время встречи с главами ОВА была согласована работа по выполнению правительственных приоритетов на местах.
В центре внимания оказались вопросы обороны, энергетической устойчивости и подготовка к следующему отопительному сезону.
Отдельно участники совещания обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.
Расширение программы школьного питания
С 1 сентября в Украине планируется внедрение следующего этапа программы, в рамках которого горячее питание должны получать учащиеся 1–11 классов по всей стране.
На данный момент бесплатные обеды уже обеспечены для детей в прифронтовых громадах, а также для учеников начальной школы во всех регионах.
Правительство уже направило 1 млрд грн на модернизацию 73 школьных пищеблоков, что должно обеспечить реализацию обновленной системы питания.
Социальный и экономический эффект реформы
По словам Свириденко, программа школьного питания выходит за рамки социальной поддержки. Она также направлена на развитие местной экономики, создание рабочих мест и поддержку украинских производителей.
Таким образом, инициатива рассматривается как комплексный механизм, влияющий одновременно на сферу образования и экономическое развитие регионов.
Напоминаем, что в Украине обновили нормы питания для учебных заведений, изменив требования к режиму приема пищи и составу ежедневного рациона для учащихся.
Отметим, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок организации питания в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях с учетом условий военного положения. Обновленные правила регулируют обеспечение детей питанием во время воздушных тревог и нахождения в укрытиях.