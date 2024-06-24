Свідоцтво про народження й не тільки. У "Дії" скоро з'являться ще чотири документи

Незабаром у застосунку "Дія" з'являться свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні - у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з "Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку - і воно з’явиться в переліку документів.

Зазначається, що це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

Долучайтеся до бета-тесту, якщо ви:

громадяни України віком 14+;

маєте верифікований податковий номер.

Реєстрація на бета-тест - за посиланням.