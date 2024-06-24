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У "Дії" запустили нову послугу для бізнесу: чим вона корисна

Україна, Понеділок 24 червня 2024 00:13
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У "Дії" запустили нову послугу для бізнесу: чим вона корисна Фото: "Дія" запустила нову послугу для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На порталі "Дія" запустили комплексну послугу "е-Підприємець". Вона має спростити ведення бізнесу, адже тепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Які послуги підприємці можуть замовити сьогодні онлайн на порталі "Дія":

  • Державна реєстрація ФОП.
  • Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР.
  • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
  • Державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів.
  • Державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту.
  • Державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту.
  • Подання вакансій
  • Реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування.
  • Реєстрація платником податку на додану вартість.
  • Відкриття банківського рахунку.

Хто може скористатися послугою

Як зазначають в Кабміні, послугою "е-Підприємець" можуть скористатися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, а також діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.

"Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам було легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, як сплатити податки онлайн через "Дію".

Також РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні у додатку "Дія".

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