Свидетельство о рождении и не только. В "Дії" скоро появятся еще четыре документа
В скором времени в приложении "Дія" появятся свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.
"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Уже скоро свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени будут всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, подтверждаете смену фамилии или забираете посылку жены из "Укрпочты", - говорится в сообщении.
Кроме того, свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.
Отмечается, что это особенно актуально для родителей, которые меняли личные данные после рождения ребенка.
Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:
- граждане Украины в возрасте 14+;
- имеете верифицированный налоговый номер.
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Услуги в "Дії"
Напомним, недавно на портале "Дія" запустили комплексную услугу "е-Предприниматель". Она должна упростить ведение бизнеса, ведь теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 минут.
Также удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія" Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.
К тому же у "Дії" вскоре появится услуга электронного бронирования.
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