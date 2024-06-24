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Свидетельство о рождении и не только. В "Дії" скоро появятся еще четыре документа

Украина, Понедельник 24 июня 2024 18:55
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Свидетельство о рождении и не только. В "Дії" скоро появятся еще четыре документа Фото: у "Дії" скоро появятся еще четыре документа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В скором времени в приложении "Дія" появятся свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.

"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Уже скоро свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени будут всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, подтверждаете смену фамилии или забираете посылку жены из "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Кроме того, свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.

Отмечается, что это особенно актуально для родителей, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:

  • граждане Украины в возрасте 14+;
  • имеете верифицированный налоговый номер.

Регистрация на бета-тест - по ссылке.

Услуги в "Дії"

Напомним, недавно на портале "Дія" запустили комплексную услугу "е-Предприниматель". Она должна упростить ведение бизнеса, ведь теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 минут.

Также удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія" Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

К тому же у "Дії" вскоре появится услуга электронного бронирования.

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