У "Дії" невдовзі з'явиться послуга електронного бронювання, - Федоров

Через кілька тижнів на порталі "Дія" стане доступною нова послуга е-бронювання.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - сказав він.

За його словами, послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу