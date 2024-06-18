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У "Дії" невдовзі з'явиться послуга електронного бронювання, - Федоров

Вівторок 18 червня 2024 20:38
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У "Дії" невдовзі з'явиться послуга електронного бронювання, - Федоров Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Через кілька тижнів на порталі "Дія" стане доступною нова послуга е-бронювання.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - сказав він.

За його словами, послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу

Як буде працювати е-бронювання

Спочатку Міністерство економіки через портал "Дія" створить "Єдиний перелік державних органів, які мають право бронювати працівників". Після цього керівники відповідних підприємств та установ подаватимуть списки працівників для бронювання через застосунок.

Після перевірки даних про військовий облік та офіційне працевлаштування Міністерство економіки ухвалюватиме рішення щодо підтвердження бронювання.

У разі позитивного рішення, людина зможе отримати витяг – документ, що підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований повинен особисто подати заяву через портал "Дія".

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який зокрема передбачає так зване "економічне бронювання" від мобілізації. Детально про те, що таке економічне бронювання і як воно буде працювати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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