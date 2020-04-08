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Светличная прокомментировала отношения с Зеленским

Новости » Политика     08.04.2020 - 16:43
Светличная прокомментировала отношения с Зеленским
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

Светличная опровергла информацию о предложениях войти в список фракции "Слуга народа"

Народный депутат Юлия Светличная, которая 15 марта победила на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области, подтвердила, что имеет определенное общение с президентом Владимиром Зеленским, но опровергла информацию о предложениях войти в список фракции "Слуга народа". Об этом Светличная заявила в интервью РБК-Украина.

"Есть определенное общение. А в чем интрига? Я полгода работала председателем ОГА при Зеленском", - сказала она.

На уточняющий вопрос, будет ли Светличная поддерживать президента Зеленского в парламенте, отметила, что готова поддержать все законодательные инициативы, которые будут направлены на укрепление государства, в том числе и президентские.

"При условии, что они совпадут с позицией моих избирателей", - добавила она.

Относительно слухов, о ее возможном переходе в правительство или же возвращении в Харьков, Светличная подчеркнула, что сейчас она народный депутат, а все остальные разговоры - не имеют оснований.

"Моя основная задача - защитить в парламенте жителей Харьковского региона. На этом и сосредоточена", - подчеркнула она.

Напомним, промежуточные выборы в 179 округе состоялись 15 марта 2020 года. Юлия Светличная победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов избирателей (30194 избирателей)

24 марта ЦИК объявила Юлию Светличную победителем выборов в 179 избирательном округе. Отрыв от ближайшего конкурента - в 10 раз.

7 апреля ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом.

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