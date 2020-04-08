ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світлична прокоментувала стосунки з Зеленським

Новини » Політика     08.04.2020 - 16:43
Світлична прокоментувала стосунки з Зеленським
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

Світлична спростувала інформацію про пропозиції увійти до списку фракції "Слуга народу"

Народний депутат Юлія Світлична, яка 15 березня перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області, підтвердила, що має певне спілкування із президентом Володимиром Зеленським, але спростувала інформацію про пропозиції увійти в список фракції "Слуга народу". Про це Світлична заявила інтерв'ю РБК-Україна.

"Є певне спілкування. А в чому інтрига? Я півроку працювала головою ОДА при Зеленському", - сказала вона.

На уточнююче питання, чи буде Світлична підтримувати президента Зеленського в парламенті, зазначила, що готова підтримати всі законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на зміцнення держави, у тому числі й президентські.

"За умови, що вони співпадуть з позицією моїх виборців", - додала вона.

Щодо чуток про її можливий перехід в уряд або ж повернення в Харків, Світлична підкреслила, що зараз вона народний депутат, а всі інші розмови - не мають підстав.

"Моя основна задача - захистити в парламенті жителів Харківського регіону. На цьому і зосереджена", - підкреслила вона.

Нагадаємо, проміжні вибори до 179 окрузі відбулися 15 березня 2020 року. Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів виборців (30194 виборців)

24 березня ЦВК оголосила Юлію Світличну переможцем виборів у 179 виборчому окрузі. Відрив від найближчого конкурента - в 10 разів.

7 квітня ЦВК зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом.

У Зеленського заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні Юлія Світлична: Люди хочуть чесного ставлення до себе
Новини України Володимир ЗеленськийВерховна РадаЮлия Светличная
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся