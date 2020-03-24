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ЦИК подтвердил победу Светличной в 179 округе с поддержкой 77,55%

Новости » Политика     24.03.2020 - 13:44
ЦИК подтвердил победу Светличной в 179 округе с поддержкой 77,55%
Фото: Юлия Светличная (из открытых источников)

Соответствующее решение было принято на заседании 24 марта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила Юлию Светличную (самовыдвижение) победителем на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области с результатом 77,55%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 марта единогласно без особых мнений и судебных опротестований.

Так, согласно данным 100% протоколов победу в округе №179 одержала Юлия Светличная с результатом 77,55%.

Второе место заняла Виктория Пташник (партия "Европейская солидарность") - 7,91%. Третье - Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) - 3,03%.

Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №179.

В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияпарламентские выборыЮлия Светличная
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