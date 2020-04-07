ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом

Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

Решение принято единогласно

Центральная избирательная комиссия зарегистрирована народным депутатом Украины Юлия Светличную, которая победила на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области. Соответствующее решение во время заседания приняли члены Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

Проект постановления доложила член ЦИК, закрепленная за Харьковской областью, Ирина Ефремова. Она отметила, что беспартийная самовыдвиженка Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины по 179 избирательному округу в Харьковской области.

"Выдать зарегистрированному депутату временное удостоверение установленного образца. Это постановление прислать Верховной Раде Украины и обнародовать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - сказала Ефремова и призвала членов ЦИК поддержать этот проект.

Решение принято единогласно, отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Напомним, промежуточные выборы в 179 округе состоялись 15 марта 2020 года. Юлия Светличная победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов избирателей (30194 избирателей).