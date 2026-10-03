СВАМ, дефіцит кадрів та інвестиції: головні виклики видобувної галузі - у тезах з United by Mining

Внутрішня переробка

Директор Торгового дому "Головинський" Олександр Сьомак підтримав запровадження мита на експорт необробленого будівельного та декоративного каміння.

Відповідний законопроект вже пройшов перше читання у парламенті.

"Україна має налагоджувати власну переробку, а не лише експортувати унікальну сировину", - прокоментувала голова Національної асоціації добувної промисловості Ксенія Оринчак.

Інвестиції у геологорозвідку

Цього року в держбюджеті передбачили 186 млн гривень на розвиток мінерально-сировинної бази.

За словами т. в. о. голови Держгеонадр Сергія Власенка, ці кошти спрямують на геологорозвідку, дослідження підземних вод та доопрацювання геологічної інформації.

Арештовані та підсанкційні активи

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха зазначив, що держава зацікавлена знайти інвестора на санкційні активи, вони продаються із суттєвим дисконтом і можуть бути досить привабливими для потенційних покупців.

У свою чергу т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко розповіла про тенденції щодо управління арештованим майном, зокрема видобувними активами.

У відповідь на її коментар співвласник компанії "Карпатські мінеральні води" Сергій Устенко сказав, що стратегічні інвестори не зацікавлені заходити в управління арештованим майном компаній, їх більше цікавить приватизація. Він додав, що майно таких компаній погано охороняється і за ним потрібен відповідний контроль.

Коментуючи діалог сторін, Ксенія Оринчак сказала, що бізнес хоче працювати та поповнювати активи, тому державі та інвесторам варто вибудовувати діалог для досягнення спільного результату.

Вуглецеве мито

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що уряд має вести активний діалог з ЄС про відміну вуглецевого податку (СВАМ) для українських компаній, зокрема представників гірничо-видобувної галузі, також мають бути переглянуті дефолтні значення для підприємств.

"СВАМ має бути відмінений через форс-мажорні обставини (війну - Ред.)", - сказав він.

Висока вартість електроенергії та залізничних перевезень

Керівника Управління зовнішніх проектів Офісу генерального директора компанії "Метінвест" Сергій Скорбун під час форуму зазначив, що уряд має шукати механізми компенсації для "Укренерго" та "Укрзалізниці" вартості їх послуг, що дозволить знизити тарифи цих компаній для промислових споживачів.

"Не можна вирішувати проблеми цих компаній за рахунок великих споживачів електроенергії або вантажовідправників, які залишилися працювати", - сказав він.

Кадрове питання

Голова правління "Марганецького ГЗК", який знаходиться на невеликій відстані від лінії фронту у Запорізькій області, Людмила Онищенко на United by Mining сказала, що підприємство вимушено не працює і головне завдання на сьогодні - це збереження персоналу. Наразі компанія веде діалог із владою для збереження кадрів підприємства та надання їм відстрочки від мобілізації.

А ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик зазначив, що заклад освіти продовжує активну співпрацю з бізнесом для підготовки фахівців, залучає фінансування для створення лабораторій.

Ксенія Оринчак повідомила, що важливим є популяризація видобувної галузі серед дітей і асоціація буде створювати контент для соцмереж, який буде розповідати про особливості галузі.

Реалізація нових видобувних проектів

Керівник із зовнішньоекономічної діяльності BGV Group Management Віта Хижняк прокоментувала стан проектів компанії із вивчення родовищ та підготовки до видобутку корисних копалин.

Найбільший розвиток отримав проект із розвідки та видобутку графіту - BGV Graphite. На сьогодні компанія вже зробила техніко-економічне обгрунтування, здійснює проектування гірничо-збагачувального комплексу і у 2029 році планує перейти до виробництва графітового концентрату.

Також BGV Group Management розробляє проекти з видобутку берилію, циркону та інших корисних копалин. Представниця компанії підкреслила важливість залучення до проектів іноземного інвестора.

Михайло Геченко, генеральний директор "Укрлітійвидобування" сказав, що компанія вже інвестувала майже 20 млн доларів у вивчення та підготовку документації для майбутнього будівництва шахтного комплексу з видобутку літієвих руд на Полохівському родовищі у Кіровоградській області. Компанія пройшла оцінку впливу на довкілля.

"Ми впритул підійшли до будівництва підземних і наземних гірничодобувних споруд. Наступним етапом буде гірничо-збагачувальні потужності", - сказав він та додав, що бенефіціари компаній планують перейти до будівництва шахти у 2027 році.