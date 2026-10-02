Експорт каменю з України: бізнес підтримав мито та закликав розвивати переробку

Торговий дім "Головинський", який займається видобутком будівельного та декоративного каменю, підтримує запровадження мита на експорт необробленої сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора компанії ТД "Головинський" Олександра Сьомака, які він сказав на конференції United by Mining, організованій Національною асоціацією добувної промисловості.

"Ми підтримуємо ідею мита. Мито додасть вартості каменю на кілька відсотків, при цьому експорт не зупиниться", - сказав він.

Спікер додав, що Україна має великі запаси будівельного та декоративного каменю, значні поклади зосереджені у Житомирській області.

"Ми продаємо камінь за копійки, а він має коштувати як італійський мармур", - вважає Сьомак.

Україна має налагодити переробку сировини, але збудувати завод з переробки каменю - досить складне завдання, адже необхідно врахувати умови підключення до електричних мереж, територію для відходів виробництва, кваліфікований персонал, інші фактори.

Голова Національної асоціації добувної промисловості Ксенія Оринчак прокоментувала, що, наприклад, лабрадорит - це унікальний камінь, який їде з України на переробку до Китаю і навіть Росії.

В той же час український бізнес налагоджує переробку каменю, що створює додаткову собівартість всередині країни.