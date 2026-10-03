СВАМ, дефицит кадров и инвестиции: главные вызовы добывающей отрасли - в тезисах с United by Mining

Внутренняя переработка

Директор Торгового дома "Головинский" Александр Семак поддержал введение пошлины на экспорт необработанных строительных и декоративных камней.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в парламенте.

"Украина должна налаживать собственную переработку, а не только экспортировать уникальное сырье", - прокомментировала глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак.

Инвестиции в геологоразведку

В этом году в госбюджете предусмотрено 186 млн гривен на развитие минерально-сырьевой базы.

По словам в. и. о. председателя Госгеонадр Сергея Власенко, эти средства будут направлены на геологоразведку, исследование подземных вод и доработку геологической информации.

Арестованные и подсанкционные активы

Глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха отметил, что государство заинтересовано найти инвестора на санкционные активы, они продаются с существенным дисконтом и могут быть достаточно привлекательными для потенциальных покупателей.

В свою очередь в. и. о. главы АРМА Ярослава Максименко рассказала о тенденциях по управлению арестованным имуществом, в том числе добывающими активами.

В ответ на ее комментарий совладелец компании "Карпатские минеральные воды" Сергей Устенко сказал, что стратегические инвесторы не заинтересованы входить в управление арестованным имуществом компаний, их больше интересует приватизация. Он добавил, что имущество таких компаний плохо охраняется и за ним необходим соответствующий контроль.

Комментируя диалог сторон, Ксения Оринчак сказала, что бизнес хочет работать и пополнять активы, поэтому государству и инвесторам следует выстраивать диалог для достижения общего результата.

Углеродная пошлина

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что правительство должно вести активный диалог с ЕС об отмене углеродного налога (СВАМ) для украинских компаний, в том числе представителей горнодобывающей отрасли, также должны быть пересмотрены дефолтные значения для предприятий.

"СВАМ должен быть отменен из-за форс-мажорных обстоятельств (войну - Ред.)", - сказал он.

Высокая стоимость электроэнергии и железнодорожных перевозок

Руководитель Управления внешних проектов Офиса генерального директора компании "Метинвест" Сергей Скорбун во время форума отметил, что правительство должно искать механизмы компенсации для "Укрэнерго" и "Укрзализныци" стоимости их услуг, что позволит снизить тарифы этих компаний для промышленных потребителей.

"Нельзя решать проблемы этих компаний за счет крупных потребителей электроэнергии или оставшихся грузоотправителей", - сказал он.

Кадровый вопрос

Председатель правления "Марганецкого ГОКа", который находится на небольшом расстоянии от линии фронта в Запорожской области, Людмила Онищенко на United by Mining сказала, что предприятие вынужденно не работает и главная задача на сегодняшний день - это сохранение персонала. В настоящее время компания ведет диалог с властью для сохранения кадров предприятия и предоставления им отсрочки от мобилизации.

А ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Игорь Чудик отметил, что учебное заведение продолжает активное сотрудничество с бизнесом для подготовки специалистов, привлекает финансирование для создания лабораторий.

Ксения Оринчак сообщила, что важна популяризация добывающей отрасли среди детей и ассоциация будет создавать контент для соцсетей, который будет рассказывать об особенностях отрасли.

Реализация новых добывающих проектов

Руководитель по внешнеэкономической деятельности BGV Group Management Вита Хижняк прокомментировала состояние проектов компании по изучению месторождений и подготовке к добыче полезных ископаемых.

Наибольшее развитие получил проект по разведке и добыче графита - BGV Graphite. Сегодня компания уже сделала технико-экономическое обоснование, осуществляет проектирование горно-обогатительного комплекса и в 2029 году планирует перейти к производству графитового концентрата.

Также BGV Group Management разрабатывает проекты по добыче бериллия, циркона и других полезных ископаемых. Представительница компании подчеркнула важность привлечения к проектам иностранного инвестора.

Михаил Геченко, генеральный директор "Укрлитийдобычи", сказал, что компания уже инвестировала почти 20 млн долларов в изучение и подготовку документации для будущего строительства шахтного комплекса по добыче литиевых руд на Полохивском месторождении в Кировоградской области. Компания прошла оценку влияния на окружающую среду.

"Мы вплотную подошли к строительству подземных и наземных горнодобывающих сооружений. Следующим этапом будут горно-обогатительные мощности", - сказал он и добавил, что бенефициары компаний планируют перейти к строительству шахты в 2027 году.