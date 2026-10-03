СВАМ, дефицит кадров и инвестиции: главные вызовы добывающей отрасли - в тезисах с United by Mining

1 октября в Киеве состоялась конференция United by Mining, которая собрала представителей добывающей отрасли, бизнеса, государственных органов и профильных организаций. В центре дискуссии находились ключевые условия работы недропользователей: государственное регулирование, стоимость энергоресурсов и логистики, дефицит кадров, привлечение инвестиций и реализация новых добывающих проектов.
Особое внимание участники уделили развитию внутренней переработки, геологоразведке, добыче критических полезных ископаемых, а также работе с арестованными и подсанкционными активами. РБК-Украина собрало ключевые тезисы конференции.
Директор Торгового дома "Головинский" Александр Семак поддержал введение пошлины на экспорт необработанных строительных и декоративных камней.
Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в парламенте.
"Украина должна налаживать собственную переработку, а не только экспортировать уникальное сырье", - прокомментировала глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак.
В этом году в госбюджете предусмотрено 186 млн гривен на развитие минерально-сырьевой базы.
По словам в. и. о. председателя Госгеонадр Сергея Власенко, эти средства будут направлены на геологоразведку, исследование подземных вод и доработку геологической информации.
Глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха отметил, что государство заинтересовано найти инвестора на санкционные активы, они продаются с существенным дисконтом и могут быть достаточно привлекательными для потенциальных покупателей.
В свою очередь в. и. о. главы АРМА Ярослава Максименко рассказала о тенденциях по управлению арестованным имуществом, в том числе добывающими активами.
В ответ на ее комментарий совладелец компании "Карпатские минеральные воды" Сергей Устенко сказал, что стратегические инвесторы не заинтересованы входить в управление арестованным имуществом компаний, их больше интересует приватизация. Он добавил, что имущество таких компаний плохо охраняется и за ним необходим соответствующий контроль.
Комментируя диалог сторон, Ксения Оринчак сказала, что бизнес хочет работать и пополнять активы, поэтому государству и инвесторам следует выстраивать диалог для достижения общего результата.
Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что правительство должно вести активный диалог с ЕС об отмене углеродного налога (СВАМ) для украинских компаний, в том числе представителей горнодобывающей отрасли, также должны быть пересмотрены дефолтные значения для предприятий.
"СВАМ должен быть отменен из-за форс-мажорных обстоятельств (войну - Ред.)", - сказал он.
Руководитель Управления внешних проектов Офиса генерального директора компании "Метинвест" Сергей Скорбун во время форума отметил, что правительство должно искать механизмы компенсации для "Укрэнерго" и "Укрзализныци" стоимости их услуг, что позволит снизить тарифы этих компаний для промышленных потребителей.
"Нельзя решать проблемы этих компаний за счет крупных потребителей электроэнергии или оставшихся грузоотправителей", - сказал он.
Председатель правления "Марганецкого ГОКа", который находится на небольшом расстоянии от линии фронта в Запорожской области, Людмила Онищенко на United by Mining сказала, что предприятие вынужденно не работает и главная задача на сегодняшний день - это сохранение персонала. В настоящее время компания ведет диалог с властью для сохранения кадров предприятия и предоставления им отсрочки от мобилизации.
А ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Игорь Чудик отметил, что учебное заведение продолжает активное сотрудничество с бизнесом для подготовки специалистов, привлекает финансирование для создания лабораторий.
Ксения Оринчак сообщила, что важна популяризация добывающей отрасли среди детей и ассоциация будет создавать контент для соцсетей, который будет рассказывать об особенностях отрасли.
Руководитель по внешнеэкономической деятельности BGV Group Management Вита Хижняк прокомментировала состояние проектов компании по изучению месторождений и подготовке к добыче полезных ископаемых.
Наибольшее развитие получил проект по разведке и добыче графита - BGV Graphite. Сегодня компания уже сделала технико-экономическое обоснование, осуществляет проектирование горно-обогатительного комплекса и в 2029 году планирует перейти к производству графитового концентрата.
Также BGV Group Management разрабатывает проекты по добыче бериллия, циркона и других полезных ископаемых. Представительница компании подчеркнула важность привлечения к проектам иностранного инвестора.
Михаил Геченко, генеральный директор "Укрлитийдобычи", сказал, что компания уже инвестировала почти 20 млн долларов в изучение и подготовку документации для будущего строительства шахтного комплекса по добыче литиевых руд на Полохивском месторождении в Кировоградской области. Компания прошла оценку влияния на окружающую среду.
"Мы вплотную подошли к строительству подземных и наземных горнодобывающих сооружений. Следующим этапом будут горно-обогатительные мощности", - сказал он и добавил, что бенефициары компаний планируют перейти к строительству шахты в 2027 году.
Напомним, Украина имеет большие запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Совместные проекты по добыче критического сырья стали предметом переговоров с партнерами из США и ЕС.
Больше о количестве залежей критических минералов и их разнообразии в украинских недрах читайте в статье РБК-Украина.