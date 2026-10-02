Фонд держмайна назвав головну перевагу санкційних активів для інвесторів

Держава зацікавлена насамперед у тому, щоб знайти реального інвестора для активів, які належали підсанкційним особам, а не максимально дорого їх продати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Фонду держмайна Дмитра Наталухи під час конференції United by Mining, організованої Національною асоціацією добувної промисловості.

"В санкційне майно держава не вклала жодної копійки. Це майно було забрано у Олега Дерипаски ("Русала"), у Роттенбергів або інших товаришів. Нам не принципово, скільки ми отримаємо грошей, нам важливо, щоб ці активи працювали", - сказав він.

Читайте також: Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ

Наталуха навів приклад Глухівського заводу кварцитів. Уже пройшов перший етап конкурсу і на нього не з’явилися учасники, це означає, що для другого етапу конкурсу (буде 20 жовтня) ціна знизиться на 50%.

"Якщо на другий етап не з’явиться учасник, ціна впаде ще нижче", - додав голова фонду.

Придбати підсанкційне майно - це гарна можливість для інвестора за адекватні гроші, вважає Дмитро Наталуха.

Він навів ряд переваг таких активів, наприклад, кварцити згаданого кар’єру мають 90% кремнію, який затребуваний на міжнародного ринку, продукція заводу "Конотоп Мотордеталь" експортується за кордон.