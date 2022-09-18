За сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу, - Генштаб

За текущие сутки украинская авиация нанесла по врагу 20 ударов. 19 из них попали по цели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия в это время расположила у украинских границ около 800 самолетов и вертолетов.

Между тем, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

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