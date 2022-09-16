ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 18:00
Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации Фото: РФ держит возле Украины 800 самолетов и вертолетов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.

Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 250 российских самолетов и 216 вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация Воздушные силы Украины Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники