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Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

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Воскресенье 18 сентября 2022 09:45
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54480 (+230) человек ликвидировано;
  • танков - 2210 (+8);
  • боевых бронированных машин - 4718 (+17);
  • артиллерийских систем - 1309 (+3);
  • РСЗО - 312 (+0);
  • средства ПВО - 168 (+0);
  • самолетов - 251 (+0);
  • вертолетов - 217 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 918 (+7);
  • крылатые ракеты - 238 (+2);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7);
  • специальной техники - 122 (+1).

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Кроме того, на юге оккупанты потеряли 62 солдата и 5 единиц бронированной техники.

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