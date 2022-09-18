Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Кроме того, на юге оккупанты потеряли 62 солдата и 5 единиц бронированной техники.

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