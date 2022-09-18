Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 54480 (+230) человек ликвидировано;
- танков - 2210 (+8);
- боевых бронированных машин - 4718 (+17);
- артиллерийских систем - 1309 (+3);
- РСЗО - 312 (+0);
- средства ПВО - 168 (+0);
- самолетов - 251 (+0);
- вертолетов - 217 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 918 (+7);
- крылатые ракеты - 238 (+2);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7);
- специальной техники - 122 (+1).
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.
Кроме того, на юге оккупанты потеряли 62 солдата и 5 единиц бронированной техники.
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