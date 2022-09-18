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За добу українська авіація завдала майже 20 влучних ударів по ворогу, - Генштаб

Фото: за добу українська авіація завдала майже 20 влучних ударів по ворогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За поточну добу українська авіація завдала по ворогу 20 ударів. 19 з них влучили по цілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з даними генерального штабу ЗСУ, наша авіація завдала удару по:

  • 15 районах зосередження живої сили противника та опорних пунктів;
  • 4 позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія тим часом розташувала біля українських кордонів близько 800 літаків та гелікоптерів.

Тим часом лише за минулу добу наші воїни знищили ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

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