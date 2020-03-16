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За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 07:09
За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 12 обстрелов

В течение прошлых суток, 15 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкиного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Два обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 14 марта незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили девять обстрелов, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Добавим, 13 марта оккупанты осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

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