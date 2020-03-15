На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - трижды вблизи населенного пункта Пески, неподалеку Лебединского, рядом с Невельское и в районе населенного пункта Павлополь.

Еще два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Луганского и неподалеку Крымского.

Отмечается, что подразделения ООС, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

"Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военных доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили девять обстрелов, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Добавим, 13 марта оккупанты осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.