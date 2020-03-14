Боевики обстреляли участки разведения войск на Донбассе, - штаб

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстреляли участка №3 Богдановка-Петровское

Провокационные обстрелы в районе участка разведения сил на Донбассе осуществили вооруженные формирования Российской Федерации вечером в пятницу, 13 марта. Об этом передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрел велся целенаправленно в районе участка разведение сил №3 Богдановка-Петровское. Боевики применили ручной ротитанковий гранатомет и стрелковое оружие.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей", - заявили в штабе.

Напомним, вечером 13 марта на Донбассе вечером в пятницу боевики устроили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское. Вследствие этого один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Пострадавший находится под наблюдением медиков.

Добавим, председатель офиса президента Украини Андрей Ермак объяснил детали встречи в Минске. В частности, речь шла об открытии новых мест для разведения сил и средств, однако на сегодняшний день таких мест не существует.