На Донбассе боевики выпустили более 50 мин, украинский военный получил ранение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения Богдановка-Петровское

На Донбассе, 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм выпушено 5 мин;

вблизи Павлополя - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

Три обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов боевики выпустили 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Кроме этого, боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

"Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески был зафиксирован один обстрел - из станкового противотанкового гранатомета осуществлено 6 выстрелов.

Также один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского. Боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в штабе.

За текущие сутки вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Напомним, 13 марта на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

РБК-Украина писало, что 13 марта оккупанты осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.