На Донбассе боевики выпустили более 50 мин, украинский военный получил ранение

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения Богдановка-Петровское
На Донбассе, 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:
Три обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
Кроме этого, боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.
"Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.
С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески был зафиксирован один обстрел - из станкового противотанкового гранатомета осуществлено 6 выстрелов.
Также один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского. Боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в штабе.
За текущие сутки вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь.
Напомним, 13 марта на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.
РБК-Украина писало, что 13 марта оккупанты осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.