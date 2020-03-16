За добу на Донбасі поранені четверо українських військових

Всього зафіксовано 12 обстрілів
Протягом минулої доби, 15 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження.
Зазначається, шо обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 14 березня незаконні збройні формування на Донбасі здійснили дев'ять обстрілів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.
Додамо, 13 березня окупанти здійснили провокаційні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петровського і Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.