ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 10 раз

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 07:10
Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 10 раз
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстрелы ведут из запрещенных Минском минометов

В течение минувших суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Рядом с Новомихайловкой с миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, обстрелы зафиксированы вблизи Пищевика, неподалеку Павлополя, в районе населенного пункта Марьинка, дважды рядом с Лебединским, вблизи Красногоровки, неподалеку Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 7 мин и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела. Из минометов запрещенных калибров (120 мм и 82 мм) стреляли неподалеку Орехово, Павлополя, Лебединского и Красногоровки. Потерь нет.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года погибли 11 военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

РБК-Украина писало, что глава МИД Вадим Пристайко заявил, что за время оккупации Донбасса и Крыма погибло около 14 тысяч человек.

Венгрия выделила в поддержку Украины 225 млн евро с начала войны на Донбассе Штаб подтвердил передачу тела погибшего на Донбассе военного
Новости Украины перемириеДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь